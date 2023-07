Une famille de Court-Saint-Etienne va se lancer dans un périple de 1300 kms à vélo sur les routes de France

10 semaines à vélo, en famille, de Mulhouse à l'île de Ré, 1300 km sur voies cyclables. Un périple à vélo que la famille veut associer à une chouette action pour l'école de Tangissart (Court-Saint-Etienne).

Mais au-delà du défi sportif, la famille souhaite faire des rencontres. C’est d’ailleurs pour cela qu’ils ont décidé d’imaginer un voyage en France, pour que leurs filles puissent facilement communiquer avec les autres voyageurs. Certaines de ces rencontres sont déjà programmées en lien avec des initiatives de transition : une permaculture, une association zéro déchet, un restaurateur bio, .. mais aussi l'envie de vire simplement au plus près de la nature.

Par ailleurs, les filles ont travaillé de concert avec leur école pour obtenir un parrainage et ainsi donner du seuls à leurs coups de pédale. L’école de Tangissart s’engage donc à les suivre dans ce projet et installer un nichoir connecté, des hôtels à insectes et une serre pour le potager de l’école. Ce sont des petites actions concrètes qui vont pouvoir être faites dans leur école, en faveur de l’environnement et de l’écologie. Un thème qui leur tient particulièrement à coeur.

Olivier Hemeryck était l'invité d'Olivier Gilain dans BW Matin ce jeudi