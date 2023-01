Une Fake News vieille de… 80 ans démentie par un historien du côté de Beauraing

C’est en tout cas l’une des pistes suivie par Yvon Barbazon qui, en plus des témoignages recueillis, s’est basé sur des écrits justement de la résistance de l’époque. "Ils ont fait sauter la réserve d’eau de la gare de Vonêche, saboté des trains à Gedinne, bloqué le tunnel de Pondrôme… Tout cela est relaté au jour le jour. Pour le viaduc, il n’y a rien du tout", explique-t-il à MaTélé.

La Fake News est une vieille technique, donc, mais elle continue de faire des adeptes aujourd’hui. L’émergence et la popularité des réseaux sociaux où l’on peut notamment publier ou propager des infos sans aucune source est un facteur qui facilite ces fausses informations et leur diffusion. Fin 2021, la direction de TV Lux a été poussée à publier un article en son nom, afin de démentir diverses rumeurs et fake news qui circulaient sur le média et sa situation financière notamment.

