La faille, découverte par le chercheur en sécurité indépendant Yossi, permet aux pirates de connaître la position générale d'un utilisateur en lui envoyant lien. Même si l’utilisateur ne clique pas sur ce lien, le pirate obtient l’adresse IP de l’utilisateur.

"Pour vérifier que la vulnérabilité décrite par Yossi, je lui ai demandé de la tester sur moi. Pour commencer, Yossi m'a envoyé un lien vers google.com via le chat textuel Skype. Le lien menait au véritable site de Google, et non à un imposteur. J'ai ensuite ouvert Skype sur un iPad et j'ai visualisé le message de chat. Je n'ai même pas cliqué sur le lien. Mais peu après, Yossi a collé mon adresse IP dans la discussion. Elle était correcte."