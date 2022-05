Une faille de sécurité critique corrigée dans la dernière version du navigateur Google Chrome

Les utilisateurs de Google Chrome sont invités à mettre à jour leur navigateur au plus vite. En cause, une vulnérabilité jugée "critique" corrigée la semaine dernière.

Vous utilisez Google Chrome ? Mieux vaut prendre le temps de vérifier la version de votre navigateur. Une importante faille de sécurité signalée le 12 mai, a été corrigée dans la version 102, déployée mardi 24 mai dernier. 31 autres correctifs ont également été appliqués.

Cette version du navigateur apporte également la possibilité de déplacer plus facilement un onglet à l’aide de raccourcis claviers. Pour ce faire, laissez les touches Contrôle et Majuscule enfoncées tout en appuyant sur Page Up ou Page Down pour déplacer l’onglet actif dans le sens souhaité.

Comment vérifier sa version ?

À moins que vous ne les ayez désactivées, les mises à jour de Chrome se font automatiquement. Pour vous assurer que tout est en ordre, rendez-vous dans le menu de votre navigateur. Cliquez ensuite sur "Aide", puis sur "À propos de Google Chrome". Vous pouvez également taper chrome://settings/help dans la barre d’adresse de Google Chrome.