Une faille dans les sanctions : les exportations de pétrole russe, raffiné en Turquie, vers l’Europe, explosent

La Russie engrange moins d’argent avec ses exportations d’énergies fossiles mais la Turquie devient une route détournée pour exporter du pétrole russe vers l’UE, une "faille" dans les sanctions, met en garde un centre de recherche indépendant mercredi.

Selon un rapport du Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), basé en Finlande, la Russie a collecté 21 milliards d’euros de ses exportations fossiles en octobre, en baisse de 7% par rapport à septembre. Les revenus de tous les produits ont reculé, à l’exception du gaz naturel liquéfié (GNL).

Les revenus tirés des exportations vers l’Union européenne ont pour leur part chuté de 14% à 7,5 milliards et se trouvent désormais sous les niveaux d’avant l’invasion de l’Ukraine en février.

L’UE a décidé d’un embargo progressif sur ses importations de pétrole et de produits pétroliers, à quelques exceptions près.