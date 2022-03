Une fabrique illégale de cigarettes découverte à Arlon dans l’ancien Doggy Palace

A Arlon, une fabrique clandestine de cigarettes a été démantelée dans l’ancien Doggy Palace situé le long de la N4. "Ce sont des millions de cigarettes qui ont été retrouvées. On ne peut pas encore donner un nombre plus précis parce que les comptages sont en cours" détaille Florence Angelici, porte-parole du SPF Finance. "Sur place, on retrouve des machines pour fabriquer les cigarettes, du matériel comme des filtres, du papier, et également le lieu de vie des personnes qui travaillaient dans cette fabrique. Une dizaine d’Ukrainiens ont été arrêtés et trois Portugais". C’est la première fois qu’on trouve une fabrique illégale de cigarettes en province de Luxembourg.

L’enquête a également permis de saisir 5 semi-remorques à Anvers, ce qui représente entre 35 et 40 millions de cigarettes. Une autre fabrique a été démantelée en France où 16 tonnes de cigarettes ont été saisies.