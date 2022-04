Une fabrique d'église des Marolles vend des logements à caractère social à un promoteur : une pétition circule

Quand les cinq maisons sont mises sur le marché, le CPAS de la Ville de Bruxelles marque son intérêt. Il ambitionne d'en faire des logements de transit pour des personnes précarisées ayant besoin d'être hébergées en urgence. Un promoteur privé formule une offre supérieure - légèrement supérieure selon les associations à l'origine d'une pétition - que le CPAS ne peut ou ne veut pas suivre. La fabrique d'église privilégie la proposition du promoteur et signe le compromis de vente. Le Cpas abandonne donc définitivement son projet de logements de transit.

Pour l'Atelier des Droits sociaux, c'est la tuile. "Ce dossier est en cours depuis plus d'un an sans qu'on ait vraiment été mis au courant", explique Serena Bergamini, travailleuse sociale. "On attend vraiment de savoir ce qu'on doit faire. Nous avons un bail avec la fabrique d'église, dont nous sommes locataires, depuis 1966. Donc on peut dire que nous sommes de bons locataires s'ils nous ont gardés aussi longtemps. (...) Nous avons une histoire dans ce quartier, bien connue. Nous avons une importance reconnue par tous les pouvoirs publics des environs et notamment le CPAS de Bruxelles."

L'asbl déplore le manque de transparence de la fabrique d'église dans son choix de vendre à un promoteur plutôt qu'au Cpas.

"On ne sait pas très bien pourquoi la fabrique d'église (...) a fait le choix de vendre à une entreprise privée plutôt qu'à un CPAS qui avait comme objectif de reloger des familles dans le besoin".

Avec ses quinze équivalents temps plein et 17 travailleurs, l'asbl ne trouvera plus des locaux de 200 mètres carrés pour un loyer de 1000 euros par mois. Et elle risque aussi de perdre son implantation historique au coeur des Marolles.