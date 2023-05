Une exposition sur les nombreuses brasseries jadis en Famenne

Comme un peu partout en Wallonie, la bière est un patrimoine vivant en Famenne. La preuve, il y a encore aujourd’hui, une dizaine de brasseries actives sur le territoire famennois. Le "Famenne & Art Museum", à Marche, a aussi retrouvé des traces du passé brassicole dans la région et propose une exposition avec photos, documents et anciennes bouteilles de brasseries aujourd’hui disparues. Fin XIXème, début XXème, bien des villages de Famenne comptaient au moins une brasserie. Il est, par exemple question de Brasserie Lobet à Hotton, de la Bière des Carmes à Marche ou encore d’Edouard Chaidron, Bourgmestre de Barvaux-sur-Ourthe et dernier producteur de bière dans le village. Une carte des brasseries passées et actuelles permet de se faire une idée précise.