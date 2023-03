Une exposition Super Mario à Nismes ! Un appel aux artistes et collectionneurs est lancé !

Le centre culturel Action-Sud à Nismes (Viroinval) lance un appel aux artistes et aux collectionneurs. Dans le cadre d’une expo dédiée à Super Mario, qui se tiendra à la fin du mois de mars, l’équipe du centre culturel recherche des créations inspirées des personnages ou de l’univers du célèbre plombier de Nintendo.

L’initiative est lancée par Action-Sud et le Ciné Chaplin à l’occasion de la sortie en salles de " Super Mario Bros Le Film " le 5 avril prochain. Que vous soyez dessinateur, peintre, sculpteur, vous pourrez y exposer vos réalisations. Le centre culturel espère que des collectionneurs prêteront également des objets dérivés afin d’agrémenter l’exposition.

Pour plus d’informations, prenez contact par mail à l’adresse animation2@action-sud.be ou par téléphone au 060/31.01.62.

Raphaël Hennebois est animateur au Centre culturel. Il est au micro d'Isabelle Verjans