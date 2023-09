Une exposition pour le centenaire de la naissance de Morris, créateur de Lucky Luke

"Cette exposition de niveau muséal et d'intérêt patrimonial lève le voile sur l'évolution du dessin de Morris et sur la pureté de son geste", expliquent les organisateurs. Les pièces exposées jusqu'au 27 janvier ne seront pas commercialisées.

Morris, alias Maurice de Bevere, est né à Courtrai en 1923. A l'âge de 20 ans, il est engagé dans un studio de dessins animés où travaillent d'autres débutants qui ont pour nom Peyo ou Franquin. Il intégrera d'ailleurs la "bande des quatre", où l'on retrouve Will et Jijé, outre Franquin. En 1946, Maurice de Bevere prend le pseudonyme de "Morris" pour publier les premières aventures de Lucky Luke dans "Spirou". Le célèbre cow-boy solitaire n'est accompagné que de son cheval, Jolly Jumper, et, à partir des années '60, du chien erratique Rantanplan. Ce dernier deviendra, une vingtaine d'années plus tard, le héros d'une série dérivée.

D'abord seul puis, pour ce qui est du scénario, en compagnie de René Goscinny dès le milieu des années 1950, Morris réalisera au cours de sa carrière quelque 70 albums pour environ 3.000 planches. Il est décédé le 16 juillet 2001 à Bruxelles. Aujourd'hui, Lucky Luke est la quatrième plus grande vente de BD dans le monde, avec plus de 300 millions d'albums, traduits en 29 langues. Son héros a survécu à son créateur puisque la série Lucky Luke se poursuit.