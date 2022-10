Une exposition LEGO pour attirer de nouveaux touristes à Bruxelles

Jusqu’au 8 janvier 2023, la ville de Bruxelles propose de découvrir l’univers des Lego, grâce à l’exposition " The Art of the Brick ". Celle-ci est réalisée par l’américain Nathan Sawaya, un ancien avocat reconverti dans les petites briques de couleurs. Après avoir voyagé dans plus de 90 villes, de New York à Paris, l’exposition est de passage sur la Grand-Place de Bruxelles. Une deuxième édition, puisqu’elle était déjà venue il y a 10 ans à la Bourse.