Une exposition immersive consacrée aux femmes face aux problèmes de logement à Forest

L’ASBL bruxelloise DoucheFLUX présentera une exposition immersive intitulée "Intime estime" du 5 au 15 octobre au centre culturel de Forest (Brass), a-t-elle indiqué lundi dans un communiqué. L’événement mettra à l’honneur une quinzaine de femmes qui ont un jour rencontré des problèmes de logement.

Lors de la visite, le public pourra déambuler entre les œuvres plastiques, observer des photos et vidéos, écouter des capsules sonores, mais aussi rencontrer les femmes qui ont participé au projet en acceptant de livrer leur parcours. "Ce projet est le fruit d’un accompagnement participatif de ces femmes avec deux intervenantes extérieures, l’art-thérapeute Tookie Watteau et la photographe Julie de Bellaing", note l’ASBL. "Ensemble, et par différents moyens d’expression, elles ont exploré différentes problématiques telles que la relation à soi, la féminité, les émotions ou encore les difficultés quotidiennes", a-t-elle ajouté. Cette exposition a été réalisée avec le soutien du fonds Célina Ramos et de la Loterie Nationale.