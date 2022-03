Une exposition dédiée aux "gribouillages" des plus grands maîtres de la Renaissance

Baptisé "Gribouillage – De Léonard de Vinci à Cy Twombly", cet assemblage insolite met en lumière de délicieux jardins secrets qui à l’origine n’étaient pas destinés au regard du public.

C’est évident pour les panneaux de bois du majestueux "Triptyque de la Madone" de Giovanni Bellini, au verso desquels se dissimulent "toute une série de dessins en palimpseste qui n’ont rien à voir avec le recto", explique à l’AFP Francesca Alberti, l’une des commissaires de l’exposition.

On distingue à même le bois brut "une figure grotesque et ses deux jambes […] dans un dessin qui se libère de ses contraintes" pour s’adonner à "l’ironie et au jeu".

"Des grands maîtres de la Renaissance, on connaît souvent des peintures, des dessins parfaitement finis […] mais ce que l’on montre en fait dans l’exposition, c’est aussi toute une série de dessins où la main de l’artiste se libère", résume Francesca Alberti.