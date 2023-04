Une exposition d’exception sur les dieux d’Egypte au Palais d’Arlon

Cette exposition a, par les hasards du calendrier, débuter durant le voyage de la reine Mathilde et de la princesse Élisabeth de Belgique en Egypte.

Le désir des organisateurs a été de rendre cette exposition accessible à toutes et à tous. Comme l’explique Marianne Stevart (DGA- Ville d’Arlon). "L’exposition est vraiment vulgarisée. Pour toutes les pièces exposées, nous avons des cartels qui sont vraiment très clairs et qui vont permettre à chaque personne de s’intéresser à cette civilisation et peut-être susciter l’envie d’en connaître plus grâce aux visites guidées".