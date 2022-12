Une exposition consacrée au phénomène rap à la Cité Miroir à Liège

Demandez à un groupe d’adolescents ce qu’ils écoutent comme musique et qui sont leurs artistes préférés, ceux-ci citent les noms de Drake, Freeze Corleone, Nicki Minaj, Cardi B, Tupac mais aussi Damso, La Fouine ou encore Fresh la Peufra. Des artistes de rap dans lesquels se reconnaît aujourd’hui toute une génération.

Le rap, un genre musical et mode d’expression devenu extrêmement populaire et mainstream depuis une quinzaine d’années, fait actuellement l’objet d’une exposition temporaire à la Cité Miroir sous l’intitulé "Révolution rap-Une histoire africaine ?" Cette expo initiée par l’ONG CEC, Coopération Education Culture, se penche notamment sur l’engouement extraordinaire que suscite le rap, né dans le Bronx dans les années 70 et longtemps considéré comme une sous-culture. " Maintenant c’est sûr que le rap c’est une affaire qui marche et qui rapporte" souligne Jennifer David, chargée de projet pédagogique à la Cité Miroir " mais il a fallu très longtemps pour que ça fonctionne et surtout, il va falloir que les Blancs s’intéressent au rap pour que celui-ci se diffuse d’avantage. Et c’est d’ailleurs regrettable pour les rappeurs des premiers temps qui étaient issus de la diaspora africaine car eux, ils avaient des revendications et des messages très forts, différents du rap d’aujourd’hui parfois qualifié de plus lisse".