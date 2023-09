Une exposition consacrée au groupe ABBA débarque à Waterloo

Nous sommes en 1974 et quatre Suédois au look improbable remportent le concours Eurovision de la chanson avec un titre devenu culte : Waterloo. Un tube qui a fait décoller leur carrière musicale.

Près de 50 ans plus tard, c’est justement au domaine de la bataille de Waterloo que l’exposition "ABBA 1974-2024 : From Waterloo to the world" retrace les grandes étapes de la carrière du groupe, depuis leurs débuts dans les années 1960 jusqu’à leur retour historique, en 2021, avec le concept "ABBA Voyage".

Du 29 septembre 2023 au 18 mai 2024, vous pourrez y découvrir des répliques de leurs célèbres tenues de scène, mais aussi des objets prêtés par des collectionneurs venus des quatre coins du monde : accessoires, trophées, disques d’or et affiches,…