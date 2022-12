Une exposition à Tokyo souligne la fascination de Dior pour le Japon.

"Christian Dior, Designer of Dreams" arrive au Japon après avoir attiré des foules à Paris (2017), Londres (2019) et New York (2021). L'édition japonaise, qui ouvre ses portes aujourd'hui, présente 350 robes haute couture dont des pièces inspirées du Japon et exposées dans des décors visant à rendre hommage à la culture japonaise.

L'architecte Shohei Shigematsu a créé des structures dont une salle recouverte d'une façade tridimensionnelle ondulante construite à partir de papier washi traditionnel translucide collé sur des cadres en bois.

Chaque partie de l'exposition présente une décoration intérieure différente destinée à montrer diverses formes de la culture japonaise. "Il y a une section inspirée d'une pièce ordonnée en tatami séparée par des portes coulissantes. Mais tout n'est pas simple et minimal au Japon", dit l'architecte. "Nous avons des designs différents comme les jardins japonais et les kimonos aux couleurs très vives. Je voulais montrer des facettes du Japon que les gens ne connaissent pas", ajoute-t-il.