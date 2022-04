Une exposition 100% nippone en cité Ardente

Si vos ados sont dévoreurs de mangas, emmenez-les découvrir cette expo qui leur fera voir que la culture japonaise ne se limite pas à One Piece et Dragon Ball.

"I Love Japan", c’est 1500 mètres carrés de scénographie pour mettre en valeur les paysages urbains ou zen du Japon, mais aussi la gastronomie, les jeux vidéo et surtout les richissimes traditions et légendes de l’archipel nippon. Les Japonais sont les champions du grand écart entre les avancées technologiques les plus modernes et un art de vivre imprégné d’une spiritualité millénaire.

Cette exposition, c’est l’occasion d’effleurer les contrastes qu’offre ce pays extrêmement exotique. Godzilla, les samouraïs, les geishas, les Empereurs, Goldorak, et bien sûr le karaoké : I Love Japan est une magnifique invitation au voyage. Ça tombe bien : l’expo est abritée dans la Gare des Guillemins, à Liège. Double dépaysement !