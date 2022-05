Une expo pour dénoncer l’état du bâtiment du Conservatoire de Bruxelles

Les étudiants du Conservatoire royal de Bruxelles proposent une exposition sur l’état du bâtiment dans lequel ils et elles doivent étudier. Au travers de photos prises par les étudiants eux-mêmes, ils entendent mettre en lumière l’état des infrastructures de leur institution. Si le bâtiment historique situé rue de la Régence va faire l’objet de rénovations, une deuxième implantation poserait problème selon eux. Celle située à la rue du Chêne en plein centre-ville. C’est là que la plupart des cours sont dispensés. Elisabeth et Thomas font partie du Conseil étudiant du conservatoire. Ils ont sélectionné une série de clichés pris par leurs camarades. Sur l’un d’entre eux, on aperçoit l’intérieur d’un micro-ondes éventré. "C’est le four à micro-ondes de la cafétéria du conservatoire", explique Thomas, "Il est dans cet état depuis longtemps".

Nature morte

"Là, on voit un pigeon mort en état de décomposition, c’est dans la cave du bâtiment", poursuit Elisabeth. "Sur cette photo, c’est une poubelle transformée en batterie. Il y a aussi les vieilles boîtes à œufs collées au mur pour tenter sans doute d’insonoriser une pièce". Le nom de l’expo se veut piquant : "CRB tout cassé".

Dénoncer de manière ludique et humoristique

Un sombre tableau que les étudiants ont voulu dresser de manière humoristique avec l’aide de la Fédération des étudiants francophones (la FEF). "Le but c’est de dénoncer d’une façon un peu ludique nos conditions de travail qui sont désastreuses. On a un manque cruel de matériel, on travaille sur des pianos désaccordés. On a des fenêtres qui ne fonctionnent pas sans parler du chauffage. Profs et élèves sont en colère de ne pas se sentir respecter en travaillant dans ces locaux. On est tous très impactés par cela et le but d’est d’essayer de dénoncer de manière ludique cette situation et de montrer que des travaux structurels sont importants", explique Elisabeth.

La direction tempère

Si des travaux complets sont prévus à terme dans le bâtiment historique de la rue de la Régence, il est vrai l’implantation de la rue du Chêne dans laquelle de nombreux étudiants élèves ont cours n’est pas de première fraîcheur. La situation n’est pas aussi dramatique selon la direction. "C’est un bâtiment qui n’est pas neuf, c’est vrai", confie Frédéric de Loos, le directeur du conservatoire. "Il date du XIXe siècle et n’a pas été conçu pour nous, comme c’est le cas du siège emblématique Rue de la Régence. Mais il a quand même été largement adapté quand on l’a reçu il y a une vingtaine d’années. Il pourrait être amélioré c’est sûr mais son état est loin d’être aussi alarmant que celui de la rue de la Régence qui lui sera restauré dans quelques années". Le directeur reconnaît cependant un manque cruel de place, "la réalité est que ce bâtiment est trop petit pour nous, les étudiants sont à l’étroit et on est preneur de toutes solutions d’agrandissement".

L’expo prend place au cœur du conservatoire jusqu’au 19 mai prochain.