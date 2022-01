Une expo à voir : Plongée dans la préhistoire à la découverte des Mammouths...

Le mammouth est à la fois proche et lointain. Bien que l’essentiel de ces animaux aient disparu au tournant entre le Pléistocène et l’Holocène, il y a environ 10 000 ans, certaines populations ont survécu jusqu'à il y a environ 3500 ans, à l’époque où les Egyptiens bâtissaient leurs fameuses pyramides et où les Européens dressaient les pierres de Stonehenge.

Il s’agit aussi de l’un des mammifères préhistoriques les mieux documentés car grâce à la conservation exceptionnelles de centaines de carcasses prisonnières depuis plusieurs millénaires dans le permafrost sibérien que le réchauffement climatique altère, révélant à la fois de magnifiques peluches préhistoriques aux yeux du mondes tout en libérant dans l’atmosphères des gaz à effet de serre produit par les cadavres en putréfaction. Ces découvertes n’ont donc fait que de se multiplier et on permis d'emmagasiner une série d’informations liées tant à son aspect, momifié dans la glace, qu’à son alimentation, conservée dans son tube digestif, et à son ADN.

Faut-il néanmoins le clôner et ramener sur terre une espèce éteinte naturellement ? Il est difficile de trancher objectivement cette question. Certes les enjeux scientifiques sont réels mais que serait un mammouth isolé dans un environnement qui ne cesse de se dégrader et qui est de moins en moins propice à sa survie.

Au-delà des prouesses techniques, il convient de raisonner sur la place qu'occuperait ce ou ces spécimens et l’utilisation, probablement mercantile qu’en feraient les financeurs de ce type de projet. Un “Pleistocene Park” a-t-il sa place ici et maintenant, à l’heure où nous peinons à trouver des solutions pour limiter notre impact climatique dont les répercussions sont directement visibles sur les populations de mammifères actuels comme les éléphants et les ours polaires ?