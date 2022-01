Une expo à Vienne est consacrée à l’obsession de Dali pour Sigmund Freud

Plus tard, au sujet du surréalisme, mouvement qui explore l’inconscient, il dira : "Sigmund Freud nous a montré la voie".

Le roi et la reine d’Espagne visiteront lundi cette exposition intitulée "Dali-Freud, une obsession", ouverte jusqu’au 29 mai et marquant aussi la réouverture du Bas Belvédère, une partie du musée fermée pour travaux durant un an et demi.