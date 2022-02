Une expo à New York alerte sur les dangers de désinformation liés au "deepfakes"

Une vidéo de six minutes, co-réalisée par Francesca Panetta et Halsey Burgund, peut toutefois nous donner l’impression inverse. Elle s’intègre dans l’exposition "Deepfake : Unstable Evidence on Screen" du Museum of the Moving Image à New York. Les visiteurs peuvent la découvrir dans une installation reproduisant un salon américain dans les années 70. Le but ? Montrer à quel point les images peuvent être facilement manipulées.

A première vue pourtant, la vidéo de Richard Nixon est criante de réalisme. On reconnaît son visage, ses expressions et sa voix. Il faut y regarder de plus près pour se rendre compte que ses traits sont un peu trop figés et son élocution un peu… robotique. Cette vidéo trafiquée est ce que l’on appelle un deepfake. Le visage d’un acteur y a été remplacé par celui du 37ème président des États-Unis.