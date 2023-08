Une "expérience" U2 avant les concerts dans la Sphère à Las Vegas

Ouverte au public tous les jours à partir du 28 septembre, l’exposition emprunte son nom au titre d’ouverture de l’album "Achtung Baby" de 1991, et est le surnom du Zoologischer Garten – une gare berlinoise réelle, située non loin des studios Hansa où une grande partie de l’album a été enregistrée.

"Les fans peuvent se rendre au salon Ultra Violet pour écouter de la musique et faire du shopping, et au Fly Bar pour boire un verre et découvrir des œuvres d’art plus interactives", peut-on lire dans la description du portail à venir. "Les acquéreurs du forfait VIP de Vibee bénéficient d’un accès prioritaire et d’événements spéciaux dans les salons. Au deuxième étage se trouve également le Zoo TV Cinema, un théâtre intime conçu par The Edge, qui accueillera des projections quotidiennes d’images et de films rares du groupe."

Quant à la galerie Anton Corbijn, l’exposition présentera une rétrospective du travail du photographe, avec des images et des séquences de ses cinq décennies de collaboration avec le groupe. La boutique U2 Pop Up Shop, quant à elle, proposera de nouveaux produits inédits, ainsi qu’une collection de produits en édition limitée créés exclusivement pour cette expérience.