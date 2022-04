Une expérience "mitigée" pour Brian May lors de la collaboration avec Guns N' Roses

" C’était une expérience bizarre ", a expliqué Brian May au Classic Rock magazine. “Je pense que je suis arrivé quelque part au milieu du processus et à l’époque, Axl Rose vivait comme un reclus. Il travaillait chez lui et ne venait que très peu, alors que moi, j’étais en studio avec leur ingénieur du son de l’époque. A certains moments, il était très enthousiaste et heureux du résultat, puis il redisparaissait. "

Rappelons que le processus de préparation de Chinese Democracy a finalement duré neuf ans.

Espérons qu’il nous faudra moins de patience jusqu’au prochain album de Guns N’ Roses, annoncé à répétitions par Slash notamment.

La dernière sortie de Guns N' Roses a pris la forme d'en EP 4 titres, intitulé "Hard Skool", et arrivé le 25 février dernier. Une annonce qui avait d’ailleurs quelque peu déçu les fans.

On y trouve les deux titres sortis en octobre dernier ("Hard Skool" et "Absurd" (stylisé en "ABSUЯD") — et des versions live de "Don't Cry" et "You're Crazy".