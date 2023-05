Une expérience inédite de participation citoyenne au Parlement de Bruxelles : coup de pub ou réelle avancée démocratique ?

Ainsi, ce sont pas moins de 45 citoyens de tous horizons confondus qui ont été tirés au sort, puis invités à prendre part aux discussions parlementaires dans le cadre de cette opération.

L’objet des débats : la 5G, alors sur le point d’être implantée dans la capitale de l’Europe. Et si Jean-François, Fadhela, Eloïse, Martin et les autres n’ont pas eu voix au chapitre pour ce qui est de la décision en elle-même, ils ont en revanche pu statuer sur les conditions de déploiement du nouveau réseau de téléphonie mobile. Normes d’implantations, voltage des émissions et taille des antennes sont autant de critères sur lesquels ils ont été invités à se prononcer.