"Une expérience enrichissante" : de retour à la télévision, Michel Drucker raconte sa vie après l’opération

En mars 2023, Michel Drucker se faisait opérer du cœur pour la deuxième fois en trois ans. Forcé de se reposer depuis, il fera sa rentrée dans son émission Vivement Dimanche le 27 août.

L’animateur a expliqué devoir se réhabituer à vivre normalement après l’opération, au cours d’une longue rééducation, comme il l’a raconté au TV Mag. "J’ai passé des semaines à m’habituer à la position allongée, puis à me lever sans l’aide des infirmières. J’avais perdu tous mes muscles, et je ne voulais pas me regarder dans une glace de peur de découvrir le visage d’un fantôme."

Si des rumeurs l’ont déclaré mort récemment, Michel Drucker s’est finalement bien sorti de cette épreuve, même si lui-même s’est cru passer proche de la fin : "j’ai pris un coup terrible. Je ne me suis pas reconnu. J’étais un vieillard. J’ai alors vraiment pensé ne jamais refaire surface."

Maintenant rétabli et reposé, son retour est prévu pour la rentrée comme il l’a annoncé. Un nouveau Michel Drucker, qui a réussi à tirer de nombreux bénéfices de cette période de quelques mois. "Ce fut une expérience finalement très enrichissante. J’ai appris la solitude, le silence. J’ai appris ce que c’était d’être coupé du monde, de ne plus se servir de son portable. J’ai appris à dominer la douleur."