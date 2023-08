"Une évidence que Remco Evenepoel sera chez Ineos la saison prochaine" selon Contador, le Belge appelle au calme

Après avoir été sacré champion du monde du chrono, le Belge Remco Evenepoel a appelé au calme sur les incessantes spéculations quant à son possible transfert dans l’équipe Ineos pour la saison prochaine, vendredi à Stirling.

"J’espère que ça va se calmer car j’irai bientôt sur la Vuelta. Et, la Vuelta dure trois semaines. Alors entendre cette 'merde' tous les jours, ça va être long" s’est ému le prodige belge en s’excusant pour son langage fleuri. Actuellement chez Soudal-QuickStep, le champion flamand, qui possède déjà un palmarès exceptionnel à seulement 23 ans, est au cœur de rumeurs incessantes depuis plusieurs mois quant à un possible transfert. "Tout le monde devrait se taire" avait déjà lancé Evenepoel la semaine dernière alors que le manager de Soudal-Quick Step, Patrick Lefevere, et son propre père s’étaient embrouillés par médias interposés.

L’ancien vainqueur du Tour de France, Alberto Contador, a été le dernier à alimenter la machine en lâchant vendredi, en plein direct sur Eurosport Espagne, que c’était "une évidence qu’Evenepoel signera avec Ineos l’année prochaine".

"Question suivante", a balayé Evenepoel dans un soupir lorsqu’il a été interrogé une première fois sur la sortie de Contador vendredi en conférence de presse. Relancé, il a lancé son appel au calme et ajouté : "Je suis assez émotif et j’adore répondre sur la route. Aujourd’hui je l’ai fait, j’espère le faire sur la Vuelta aussi."

Voilà ses adversaires prévenus.