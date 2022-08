Une évasion Grandeur Nature au Parc Naturel de la Vallée d’Attert !

Niché entre Arlon et Martelange dans le Sud de la Province de Luxembourg, le Parc Naturel de la Vallée de l’Attert occupe une zone charnière entre la forêt d’Anlier sur le sol ardennais, d’une part, et les célèbres cuestas du Pays Lorrain, d’autre part. Adrien Joveneau nous convie à la découverte du Parc Naturel en compagnie d’un de ses initiateurs Jacques Lamury. Le militaire retraité et passionné de nature nous emmène à la découverte d’une pelouse sur sable et d’un verger conservatoire. Entre Belgique et Grand Duché du Luxembourg, le Parc Naturel de la Vallée de l’Attert est un territoire en pleine transformation où la monoculture se décline au profit d’une diversité agricole, plus adaptée au changement climatique.