Une étude révèle que le Belge est le 4e plus gros mangeur au monde

D’après les résultats révélés par l’Université d’Oxford, le Belge arrive en 4e position du classement des plus gros mangeurs au monde.

Le Bahreïn, les Etats-Unis, l’Irlande et ensuite, la Belgique. D’après le classement publié par l’Université d’Oxford, avec 3824 calories par jour au compteur, le Belge est le 4e plus gros mangeur au monde. Toutefois, So Soir rappelle qu’il faut nuancer : les chiffres ne sont pas basés sur la nourriture qui est consommée mais sur les quantités qui sont achetées. Sachant que nous faisons partie des pays qui gaspillent beaucoup, les résultats sont donc un peu faussés mais doivent quand même retenir notre attention. En effet, 3824 calories par jour, c’est 1324 calories de plus que conseillées pour les hommes et 1824 de plus pour les femmes. Rappelons que les seuils à ne pas dépasser sont conseillés par l’OMS afin d’éviter les problèmes cardiovasculaires et l’obésité qui est, comme l’indique Paris Match, "responsable de plus de 1,2 million de décès par an en Europe".

Concernant la suite du classement, ce sont la Turquie, l’Autriche, l’Allemagne, l’Italie, le Qatar et la Roumanie qui complètent le top 10.