Une étude révèle les chansons qui augmentent la productivité de vos séances de sport

Pour vous aider dans vos séances de cardio, le site Total Shape a affiché la playlist qui contient les chansons augmentant les chances de réaliser une séance productive.

Mens sana in corpore sano (un esprit sain dans un corps sain), telle est la devise des plus sportifs d’entre nous. Et pour tonifier les séances de cardio, il faut la bonne playlist !

Paris Match rapporte que le site spécialisé dans les conseils sportifs, Total Shape, a mené une étude concernant les musiques à écouter pour augmenter les chances de réaliser une séance de cardio productive. Les critères qui ont été retenus sont les suivants : l’énergie, la stabilité, la facilité ou non à danser dessus ainsi que les battements du cœur par minute. Il est à noter que, pendant l’effort, les battements du cœur passent à 135 à 156 / minute contre 60 à 100 / minute au repos. Il faut donc des morceaux au rythme régulier permettant entre 120 et 135 battements / minute.

Voici les chansons qui ont été validées :

1. Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Bizarrap feat. Shakira

2. One Kiss - Calvin Harris feat. Dua Lipa

3. El Merengue - Marshmello feat. Manuel Turizo

4. La Bachata - Manuel Turizo

5. Lay Low - Tiësto

6. Toca o Trompete - Felipe Amorim

7. Seven - Jung Kook feat. Latto

8. America Has a Problem - Beyoncé feat. Kendrick Lamar

9. Rush - Troye Sivan

10. Bzrp Music Sessions, Vol. 56 - Bizarrap feat. Rauw Alejandro

11. S91 - KAROL G

12. Queencard – (G) I-DLE

13. Baby Hello - Rauw Alejandro feat. Bizarrap

14. Montagem – PR Funk (S3BZS, Mc Gw, Mc Menor Do Alvorada)

15. Despechá (Rosalía)

16. Tá Ok (Dennis, MC Kevin o Chris)

17. Bzrp Music Sessions, Vol. 55 - Bizarrap feat. Peso Pluma

18. New Jeans - NewJeans

19. ETA - NewJeans

20. Automotivo Bibi Fogosa - Bibi Babydoll, DJ Brunin XM, KZA Produções