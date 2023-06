Une étude montre plus de connexions dans le cerveau des entrepreneurs

Qu’est-ce qui différencie les entrepreneurs en série, ceux qui lancent de multiples projets d’entreprises, des managers, c’est-à-dire ceux qui dirige une société ? Cette question, une équipe de recherche multidisciplinaire de l’école de gestion de l’Université de Liège et du CHU de Liège a tenté d’y répondre au travers d’une étude. Celle-ci vient de livrer ses résultats.

Les connexions entre les neurones dans le cerveau des entrepreneurs sont plus fortes que dans celui des managers. C’est le principal enseignement de l’étude menée notamment par Frédéric Ooms, professeur assistant à HEC : " Ce qu’on a mis en évidence, c’est qu’effectivement il y a deux zones du cerveau qui sont impliquées dans la prise de décision, dans cette faculté de pouvoir basculer d’un mode exploration à un mode exploitation, donc cette flexibilité cognitive. On a pu mettre en avant que ces deux zones étaient plus fortement connectées chez les entrepreneurs que chez les managers. Dans la pratique, ça va se traduire dans la manière dont des profils plutôt entrepreneuriaux vont prendre leurs décisions, vont agir, vont être capables de rebondir sur des situations qui n’étaient pas planifiées ", explique-t-il.

Cela étant établi, à quoi est-ce que cela va servir ? " Ça pose la question de l’inné et de l’acquis. Par mon métier et par mon expérience, je vois que ce sont des choses qui se développent au fil du temps. Donc maintenant ce qu’on va essayer d’observer, c’est si des parcours entrepreneuriaux, des formations entrepreneuriales, permettent de développer cette forme d’adaptation, parce qu’elle va devenir de plus en plus nécessaire à tout niveau. Avec le monde dans lequel on vit, avec les changements auxquels on fait face, il suffit de voir ce qui se passe avec Chat GPT, ça va vraiment nécessiter de développer cette compétence chez tout un chacun finalement ", détaille encore Frédéric Ooms.

Quarante entrepreneurs et managers ont participé à cette étude.