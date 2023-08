Une étude le confirme : les femmes rentrent moins reposées des vacances que les hommes

Tout le monde ne profite pas des vacances de la même façon : pour beaucoup de femmes congé rime avec corvée.

D’après une étude menée en France par l’Ifop et publiée par le blog Bons plans Voyage New York, les femmes (70%) sont plus nombreuses que les hommes (57%) à revenir fatiguées des vacances. Pas parce qu’elles ont plus fait la fête ou passé leurs nuits à contempler les étoiles. Non, parce qu’elles ont davantage géré le linge, les repas, le ménage. La répartition inégalitaire des tâches constatée durant l’année chez les couples hétérosexuels se poursuit durant les congés.

François Kraus, en charge des questions de "Genre, sexualités et santé sexuelle" à l’Ifop, analyse : “Cette enquête montre bien que les femmes ne sont jamais autant en vacances que les hommes puisque durant cette période, elles subissent toujours l’inégale répartition des tâches domestiques vécue le reste de l’année. Or, cette iniquité vacancière entre les sexes empêche nombre de femmes de " recharger les batteries " comme elles le devraient, et encore plus lorsqu’elles ne peuvent pas déléguer la gestion de la vie de famille estivale (ex : repas) à une tierce personne (ex : grands-parents, personnel)."

Pire, la charge peut s’alourdir pour les femmes durant les vacances comme l’indique François Kraus : "Appréhender les vacances sous le prisme du genre permet de montrer que la trêve estivale ne remet pas en cause les modèles conjugaux et familiaux inégalitaires, voire même qu’elle les aggrave. Pourquoi ? Parce que si l’activité professionnelle d’une femme légitime une répartition du travail domestique plus égalitaire, les moments d’inactivité comme les vacances favorisent un retour en arrière à son rôle " naturel " : s’occuper avant tout de ses enfants et de son foyer.”