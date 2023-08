Une étude l’affirme : le bracelet de votre Apple Watch est couvert de bactéries

Une récente étude, menée par des chercheurs de la Florida Atlantic University, nous apprend que 95 % des bracelets étaient contaminés par une bactérie dangereuse.

Les chercheurs ont testé différents bracelets en plastique, en caoutchouc, en tissu, en cuir et en métal (or et argent), à la recherche d'une corrélation entre le matériau du bracelet et la prolifération des bactéries.

Concernant l’Apple Watch, le type de bactérie le plus communément attiré par les bracelets de la marque à la pomme est le Staphylococcus spp, qui peut causer des infections à staphylocoques. Il serait présent sur 85 % des bracelets testés. Les chercheurs soulignent toutefois que ce résultat "n'était pas inattendu".

Les bactéries qui revenaient sans cesse dans l'étude étaient des "résidents" communs de la peau des genres Staphylococcus et Pseudomonas, et des organismes intestinaux du genre Escherichia, en particulier l’E. coli.