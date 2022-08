Une étude japonaise renforce la théorie de l'eau venue sur Terre via des astéroïdes

L'analyse de la composition d'échantillons de matière rapportés de l'astéroïde Ryugu par une mission spatiale japonaise accrédite la théorie d'une origine extraterrestre de l'eau, selon une étude publiée lundi dans la revue scientifique Nature Astronomy.

Des astéroïdes de type C comme Ryugu, "riches en substances volatiles (capables de passer facilement de l'état solide à l'état gazeux, NDLR) et organiques (ou carbonées, NDLR), pourraient avoir été l'une des principales sources de l'eau sur Terre", selon cette étude ayant impliqué des chercheurs japonais et étrangers.