Une étude établit un lien entre le degré d'implication des pères et la santé des enfants.

Au Japon, plus les pères s'occupent de leurs enfants, plus ces derniers ont des chances d'être en bonne santé physique et mentale. C'est la conclusion d'une récente étude réalisée auprès de plus de 28.000 enfants.

Dans de nombreux pays du monde, les pères sont de plus en plus nombreux à vouloir bénéficier de leur congé parental pour pouvoir davantage s'occuper de leurs enfants. C'est par exemple le cas au Japon. Face à ce constat, des chercheurs japonais ont évalué l’impact de l’implication grandissante des pères sur la santé des jeunes enfants.

Les auteurs de l'étude se sont appuyés sur les données de 28.050 enfants, issues de la plus grande cohorte de naissance du Japon. Le degré d’implication a été mesuré à partir des réponses des pères inclus dans l'étude, invités à renseigner la fréquence de leur participation à des tâches telles que changer le bébé, l’aider à s’endormir ou le nourrir. Les chercheurs ont ensuite procédé à une analyse de leurs réponses en leur attribuant une note basée sur une échelle de 1 à 4.