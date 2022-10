Une étude encourageante pour mieux traiter certains cancers du sein.

Publiée dans le Lancet Oncology, l'une des principales revues de cancérologie, cette étude est la première de son niveau "à témoigner d'un bénéfice clinique significatif après avoir ciblé précocement la mutation bESR1", résument ses auteurs. Dans un cancer du sein, les cellules des tumeurs évoluent au fil du temps et en fonction de certaines mutations, peuvent devenir résistantes aux traitements utilisés.

Les auteurs de cette étude, menée par le cancérologue François-Clément Bidard et réalisée dans plusieurs dizaines d'hôpitaux français, ont donc évalué s'il était intéressant de repérer à temps l'une de ces mutations - bESR1 - et d'agir en conséquence.

Pour détecter cette mutation, ils ont utilisé une technique prometteuse ces dernières années dans le monde de la cancérologie : la "biopsie liquide".

Celle-ci vise à étudier le contenu des tumeurs sans avoir à prélever, comme dans une biopsie classique, des tissus du sein lui-même, une opération potentiellement lourde et contraignante. Il s'agit, cette fois, d'effectuer un simple prélèvement sanguin. Le sang des patientes contient une petite part d'ADN qui provient des cellules cancéreuses et on sait de mieux en mieux l'isoler et l'étudier.