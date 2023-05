Une étude éclaire les sensations et visions ressenties juste avant de mourir

Les personnes qui ont failli mourir affirment souvent avoir aperçu une lumière au bout d’un tunnel, eu la sensation de flotter au-dessus de leur corps ou vu leur vie défiler devant leurs yeux.

Le fait que ces témoignages aient de nombreux points communs et proviennent de personnes aux profils et origines variés laisse deviner un potentiel mécanisme biologique encore mystérieux pour les scientifiques.

Dans un article publié lundi dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), des chercheurs de l’université du Michigan, aux Etats-Unis, ont relevé des poussées d’activité cérébrale chez deux patients mourants. Cette étude n’est pas la première de ce type mais est "plus détaillée qu’aucune autre auparavant", a déclaré son auteure principale, Jimo Borjigin.