Une étude dévoile quels artistes vous devriez écouter pour devenir plus intelligent

Une étude américaine, menée et publiée par College Rover, a analysé un échantillon de 1025 étudiants. L’étude, relayée par Le Soir, questionnent leurs habitudes musicales pendant leurs séances de révisions.

Quels sont les artistes qui améliorent votre intelligence ?

La réponse n’est pas exactement claire mais le commanditaire de l’étude (un site de conseil pour étudiants) arrive à la conclusion que 30% des étudiants qui ont une plus haute moyenne, écoutent Taylor Swift pendant leurs sessions d’études. Elle est suivie de près par The Weeknd avec 29%, et ensuite par SZA et Harry Styles.

Pourquoi Taylor Swift ? Est-ce son style, ou ses paroles qui sont particulièrement stimulants pour le cerveau ? En réalité, c’est probablement grâce au tempo de ses chansons. L’étude révèle que le battement par minute idéal est de 113. Cela permet de rester concentré et motivé, sans être trop distrait ou au contraire, endormi. Ses chansons, en général, doivent probablement coller de près à ce rythme.

Le genre lo-fi, electro ou encore classique serait les plus pour étudier, selon College Rover. Au contraire, certains styles comme le metal, sont écoutés par les étudiants qui ont les moins bons résultats. Toujours selon l’étude, la pop, le hip-hop ou le rap sont populaires mais déconseillés car plutôt distrayants.