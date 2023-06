Une étude confirme l’importance des pauses au travail

Les chercheurs ont effectué une méta-analyse, à savoir qu’ils ont repris tous les travaux des 30 dernières années et ont pu analyser 43 études scientifiques portant sur les pauses, sur le lien entre le fait de faire une pause, la durée de cette pause et l’amélioration de divers facteurs subjectifs ou plus rationnels.

Du type : est-ce que je me sens plus ou moins motivé ? Est-ce que je ressens plus ou moins de bien-être ou de fatigue mentale ? Est-ce que j’ai des douleurs musculaires ? Est-ce que j’améliore ou est-ce que je dégrade mes performances ?

Les chercheurs ont ainsi analysé la méthodologie de ces études, le type de cohorte (étudiants, salariés…), le type d’exercice effectué, sur un panel de 2400 personnes sur ces 30 dernières années.