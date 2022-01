Une étude britannique préconise d'écouter 78 minutes de musique par jour pour éprouver du bien-être

Ce 17 janvier, le troisième lundi du premier mois de l'année 2022, est la journée mondiale du "Blue monday", à savoir le jour le plus déprimant de l'année. Si cette théorie, basée sur des calculs "abracadabrantesques" du Professeur Cliff Arnall, n'a rien de scientifique, il est vrai que le mois de janvier est plus propice à l'humeur morose : les fêtes sont finies, le temps est gris, il fait froid... Et si le remède pour retrouver sa bonne humeur était d'écouter un peu de musique ? Retour sur l'étude de la British Academy of Sound Therapy, réalisée en 2019.

La musique fait partie intégrante de notre quotidien… Que ce soit dans les transports en commun, dans la voiture pour aller et rentrer du boulot, le soir pour se détendre, dans la salle de sport, la musique rythme la vie de beaucoup de personnes. Mais quel effet la musique a-t-elle sur notre physique et notre mental ? C’est ce qu’a tenté de révéler l’étude de Lyz Cooper, membre de la British Academy of Sound Therapy, menée pour la plateforme française de streaming musical Deezer.