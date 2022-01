Une étude belge montre comment l'acide lactique affaiblit les défenses antitumorales

La découverte a des conséquences importantes pour l'immunothérapie, soulignent ses auteurs. "Nous devons donc parvenir à supprimer les cellules qui perturbent le système immunitaire, comme les macrophages, tout en augmentant le succès de l'immunothérapie."

L'objectif est désormais de "neutraliser l'acide lactique", via "une sorte de solution tampon" ou "des produits chimiques pour faire en sorte que les macrophages ne puissent plus se nourrir de l'acide lactique". A ce titre, "il est important qu'une telle substance ne soit pas toxique et qu'elle atteigne la tumeur de manière ciblée", évitant ainsi les effets secondaires.