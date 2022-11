D'autres chercheurs, déjà sceptiques quant à l'étude de 2017, ont nuancé les conclusions de cette nouvelle publication, estimant qu'elle ne résolvait pas toutes les insuffisances reprochées à la précédente.

"Je continue à douter de la qualité des études, en particulier les plus anciennes, (...) sur lesquelles se base cette nouvelle analyse", a déclaré l'andrologue Allan Pacey, sans remettre en cause la manière dont les auteurs ont mené leur compilation.

Selon lui, l'évolution du taux de spermatozoïdes pourrait en réalité refléter des techniques de plus en plus fiables de mesure, et non la réalité elle-même.