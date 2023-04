Une étrange passion lie Emma Thompson et Jonathan Pryce dans "Carrington"

Adapté de la biographie de l'intellectuel Lytton Strachey par Michael Holroyd, Carrington est un film britannique réalisé par Christopher Hampton. Prix spécial du jury à Cannes en 1995, ce film est à découvrir le mardi 18 avril à 20h40 sur La Trois et Auvio.

1915. La guerre fait rage, mais les artistes et écrivains de la bohème londonienne continuent à vivre et festoyer comme si de rien n'était, défiant allégrement les mœurs victoriennes. Par un bel après-midi d'hiver, l'écrivain Lytton Strachey, célibataire endurci et ouvertement gay, part pour le sud de l'Angleterre, rendre visite à la sœur de Virginia Woolf, Vanessa Bell, et à son mari, Clive. Tandis que le soleil couchant illumine de ses derniers rayons le jardin des Bell, Lytton tombe en arrêt devant une silhouette androgyne. Il admire le teint pâle de ce ravissant éphèbe... qui se révèle être une jeune artiste : Dora Carrington.

Dora Carrington, incarnée par Emma Thompson, est une jeune artiste fantasque et anticonformiste du Bloomsbury Group, un cercle d’artistes et d’intellectuels comme Virginia Woolf, sa soeur Vanessa Bell, Roger Fry, John Maynard Keynes. Au-delà des amours libres, le Bloomsbury Group était avant tout le creuset d’une effervescence créatrice. C'est chez Vanessa Bell que Dora Carrington va rencontrer l'écrivain et critique littéraire Lytton Strachey, spécialiste de biographies d'un genre nouveau, de grandes figures de l'époque victorienne.