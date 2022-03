Une étonnante découverte révèle les personnes à l’origine des peintures rupestres

Cette découverte laisse penser que la création de peintures rupestres était une véritable activité familiale. Et pour cause, les plus jeunes enfants n’auraient pas pu souffler les pigments suffisamment fort pour marquer les contours de leur main sur la roche. Ils étaient forcément entourés de leurs parents ou d’un autre adulte pour les aider dans cette tâche. "Il semblerait que la pratique artistique ne soit pas une activité uniquement réservée aux individus mâles et à la survie du groupe, comme on le pensait jusqu’à présent", a expliqué Verónica Fernández-Navarrogical au Telegraph.