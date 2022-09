Une étape pour les sprinters ? Le profil de la 13e étape décrypté

"On aura de nouveau des attaquants avec les équipes espagnoles du Pro Tour car c’est important de montrer le maillot et sans doute quelques baroudeurs comme Thomas De Gendt qui ont des ambitions de montrer le maillot mais aussi d’aller chercher des points parce qu’il y a la bagarre pour les points. C’est un genre d’étape qui est plus simple à contrôler et on peut trouver aussi de l’aide dans les équipes des sprinters qui ne seraient pas représentés à l’avant comme Alpecin avec Tim Merlier qui pourrait aider au contrôle de la course pour amener au sprint. Trek Segafredo sera aussi avec là Pedersen."