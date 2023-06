"Une espèce d’anarchie" : Jérôme de Warzée et Isabelle Hauben racontent les coulisses du Grand Cactus à Forest National

Jérôme de Warzée et Isabelle Hauben étaient les invités du 8/9 pour la diffusion du spectacle du Grand Cactus à Forest National, diffusé ce jeudi dès 20h35 sur Tipik.

Après huit années de télé, le Grand Cactus s’exporte sur scène pour un spectacle inédit, enregistré le 6 mai dernier devant 7000 spectateurs, avec les visages habituels de l’émission, des invités surprise, et une ambiance de feu grâce à DJ Daddy K.

C’était la première fois qu’une émission télé se retrouvait à Forest National. Une suite logique pour le Grand Cactus selon Jérôme de Warzée :

"Comme on vient tous de la scène et qu’on fait des sketchs qui pourraient tout à fait se retrouver sur scène […], c’est quand même incroyable qu’on n’y ait pas pensé avant", explique-t-il. "Je suis venu voir Marie Iker, notre productrice, qui m’a regardé l’air de dire : on va réfléchir. Je lui ai dit : réfléchis vite parce que j’ai déjà réservé."

Le Grand Cactus à Forest National ça a quand même de la gueule.

Après la diffusion du spectacle, Tipik proposera le documentaire sur les coulisses de ce projet fou, dans lequel on découvrira comment le spectacle s’est construit, depuis les premières visites de la salle aux dernières secondes avant le show. Une course contre la montre de 3 mois et de nombreux moments d’incertitude.

"On a fait confiance à cette machine qui est là en place", relativise Isabelle Hauben. "Ce qui a été génial c’est qu’on a pu répéter dans les conditions, dans les studios de The Voice à Liège […]. Là, déjà, on a été rassurés."

Le Grand Cactus à Forest National, c’est ce jeudi 8 juin dès 20h35 sur Tipik.