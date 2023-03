Une espèce d’abeille observée pour la première fois en Belgique en 2022

L’année dernière a été faste pour les abeilles en Belgique alors qu’une espèce a été observée pour la première fois dans le Plat pays et qu’une autre, que l’on croyait éteinte, a été redécouverte, se réjouit lundi Natuurpunt.

Ces observations ont pu avoir lieu grâce aux volontaires d’Aculea, le groupe de travail de Natuurpunt sur les abeilles et les guêpes, ainsi que l’équipe abeille de Natuurpunt Studie. En janvier 2022, l’expert international en abeilles de sables (ou andrènes) Thomas Wood a vérifié, lors d’une formation du groupe de travail de Natuurpunt, quelques spécimens collectés par les volontaires.

L’un d’entre eux était une nouvelle espèce pour la Belgique : l’Andrena assimilis. Elle avait déjà été observée en 2020 dans le jardin botanique de Meise mais son identification a pris plus d’un an et demi. Autre moment fort de l’année 2022 : l’observation, le 2 juillet à Büllingen, de l’Hoplitis villosa, alors qu’on la croyait disparue du pays, ayant été observée pour la dernière fois en 1974 à Gembloux. Malgré ces découvertes, Natuurpunt souligne que les populations d’abeilles en Belgique ont fortement souffert des inondations dévastatrices de juillet 2021.