Une Espagnole devient le symbole de la lutte pour l’égalité des sexes après avoir obtenu des indemnités pour compenser 25 ans de tâches domestiques

Cette victoire témoigne bien d’un changement de mentalités dans un pays qui a fait de la lutte contre les inégalités entre les sexes une priorité. "En Espagne mais aussi au niveau international, cette décision judiciaire marque un tournant", analyse Alba Alfageme, psychologue, spécialiste des droits des femmes. "La société espagnole est en train de prendre conscience d’un problème structurel. Et on fait beaucoup de choses pour le changer : beaucoup de normes, beaucoup de lois. Le mouvement féministe s’est étendu ici de façon exemplaire. Maintenant, nous avons besoin que les hommes se sentent également interpellés et qu’ils rejoignent cette lutte féministe."

L’histoire d’Ivana a d’importantes répercussions en Espagne. Elle en aura sans doute ailleurs car en Belgique comme dans le reste de l’Europe les inégalités entre les sexes persistent. Les femmes belges passent en moyenne deux fois plus de temps que les hommes à s’occuper des enfants et trois fois plus de temps à se consacrer aux tâches ménagères.