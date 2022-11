"Une erreur de fermer les centrales nucléaires pour se concentrer sur le charbon" : Greta Thunberg est-elle devenue pro-nucléaire ?

Un sujet déjà abordé en mars 2019 et juillet 2022

Ce n’est pas la première fois que Greta Thunberg s’exprime sur le nucléaire. En juillet dernier, la Suédoise refusait de compter le nucléaire parmi les énergies "renouvelables". Alors que les députés européens approuvaient le label "vert" accordé par la Commission européenne au gaz et au nucléaire, elle affirmait sur Twitter : "Le lobbying et le greenwashing ne rendront jamais [l’énergie nucléaire] 'verte'. Nous avons désespérément besoin de vraies énergies renouvelables, pas de fausses solutions."

Greta Thunberg avait aussi abordé la question en mars 2019 sur sa page Facebook. "Personnellement, je suis contre l’énergie nucléaire. Mais selon le GIEC [Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, ndlr], elle peut être une petite partie d’une nouvelle solution d’énergie sans carbone, en particulier dans les pays et les régions qui n’ont pas la possibilité de s’approvisionner en énergie renouvelable à grande échelle. Et ce même si [l’énergie nucléaire] est extrêmement dangereuse, chère et chronophage", avait-elle écrit à l’époque.

Le regard du GIEC sur le nucléaire

Et le GIEC justement, que dit-il de l’énergie nucléaire ? Dans une série de tweets rédigés dans la foulée de la publication du rapport du groupe d’experts en avril 2022, la climatologue Valérie Masson-Delmotte fait le résumé suivant : "Le nucléaire est une technologie mature qui peut fournir de l’électricité bas carbone à grande échelle, à condition d’améliorer la gestion de la construction de types de réacteurs pour réduire les coûts et permettre une utilisation plus large."