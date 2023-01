Une équipe scientifique internationale menée par une géologue belge découvre une météorite de 7,6 kg sur le continent Antarctique.

Auparavant, elle et son équipe, exploraient un champ de glace très productif à une centaine de kilomètres de la station Princesse Elisabeth mais ils y sont allés plusieurs fois et ont épuisé son filon. L’équipe était donc, pour cette mission, à la recherche de nouvelles zones d’accumulation de météorites. Vinciane Debaille nous explique : " En Antarctique, nous avons des concentrations de météorites provoquées par le mouvement des glaciers. Les météorites tombent dans la glace et les glaciers glissent progressivement, au cours du temps, vers la mer. Mais ceux-ci rencontrent parfois un obstacle comme un relief rocheux. Résultat, la glace va remonter et sera érodée par le vent. Cette érosion va libérer toutes les météorites qui voyageaient dans la glace. Et nous pouvons observer des régions entonnoirs où se concentrent les météorites. "

Plusieurs zones d’intérêts avaient été repérées à partir d’images satellites et de coordonnées GPS, tout un travail réalisé, en amont, par Véronica Tolenaar, étudiante en thèse en glaciologie à l’ULB.

Il n’empêche les conditions météo et la réalité du terrain ont rendu le travail beaucoup plus difficile qu’il n’y paraissait au départ. L’équipe évoluait sous les bourrasques de vent et des températures de -10° parfois. Partie de la station Princesse Elisabeth, elle a bénéficié du soutien logistique d’Alain Hubert. Manu Poudelet, leur guide, leur a ainsi permis de tracer leur chemin, en motoneige, tout en évitant les zones de crevasses dangereuses.